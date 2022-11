DJ MARKET TALK: BOE/Mann diz que expectativas de inflação de médio prazo estão a 4%

(DJ Bolsa)-- As expectativas de inflação de médio prazo do Reino Unido passaram de 2% para cerca de 4% num momento em que os catalisadores da inflação parecem mais consolidados, referiu a responsável de política monetária do Banco de Inglaterra, ou BOE, Catherine L. Mann num webinar do Conference Board esta terça-feira. "As expectativas de inflação das empresas, famílias e mercados financeiros passaram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.