DJ MARKET TALK: BOE/Tenreyro diz que taxas estão suficientemente elevadas

(DJ Bolsa)-- A responsável do Banco de Inglaterra, ou BOE, Silvana Tenreyro sinalizou esta sexta-feira que as taxas de juro estão suficientemente elevadas para colocar a inflação sob controlo e que podem ser necessários cortes em 2024. Caso a taxa de referência se mantenha no nível atual de 3%, a inflação poderá abrandar para o alvo de 2% em 18 meses, disse Tenreyro num discurso na Sociedade de Economistas Profissionais,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.