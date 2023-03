DJ MARKET TALK: BofA espera taxas de juro da Fed mais baixas

(DJ Bolsa)-- O Bank of America prevê agora mais uma subida de 25 pontos base das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA e uma taxa terminal entre 5,0% e 5,25%, menos 25 pontos base do que a projeção anterior. O banco diz numa nota de research que espera uma maior restrição dos padrões de crédito devido à incerteza no setor bancário, o que pode substituir uma subida das taxas de juro. O presidente da Reserva Federal dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.