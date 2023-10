DJ MARKET TALK: BofA Research recomenda compra de Bunds a 10 anos

(DJ Bolsa)-- O Bank of America Global Research passa a ser longo nas Bunds a 10 anos, tendo mantido uma tendência bearish há mais de um ano e argumentado a favor de um pico da yield no quarto trimestre de 2023, dizem os estrategas de taxas numa nota. "Vimos uma subida de 25 pontos base das Bunds na última semana, mas acreditamos que as taxas EUR devem prolongar e pensamos que o timing é o certo para finalmente recomendar uma posiçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.