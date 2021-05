DJ MARKET TALK: BofA revê em alta previsão do PIB do Reino Unido

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido deve crescer 7,4% este ano, face aos 5,9% previstos anteriormente, antecipam economistas do Bank of America, com base em sinais de que os consumidores planeiam gastar um quinto das poupanças relacionadas com a pandemia. "A nossa sondagem própria ao consumo do Reino Unido concluiu que os consumidores estão a pensar gastar bastante nos próximos seis meses", diz o BofA. O banco vê o PIB do Reino ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

