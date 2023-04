DJ MARKET TALK: BofA sobe previsão do PIB de 2023 da China para 6,3%

(DJ Bolsa)-- O BofA elevou as projeções para o crescimento do produto interno bruto da China em 2023 para 6,3%, face a 5,5%, apontando os dados económicos melhores que o esperado. Os economistas do banco esperam que o investimento impulsione a recuperação da China nos próximos dois trimestres, em conjunto com a recuperação do consumo, uma vez que começou um novo círculo de crédito no país. "Acreditamos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.