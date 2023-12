DJ MARKET TALK: BOJ deve sinalizar brevemente saída das taxas negativas

(DJ Bolsa)-- O conselho de política monetária do Banco do Japão, ou BOJ, termina a última reunião do ano a 19 de dezembro, e embora o Bank of America não esteja à espera de quaisquer mudanças nos alvos chave, os estrategas acreditam que o BOJ vai preparar o terreno para uma saída da política de taxas de juro negativas no início de 2024. "Se vier um sinal no comunicado, pode vir na forma de nova linguagem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.