DJ MARKET TALK: BOJ não deve ajustar mais a política de controlo da curva da yield

(DJ Bolsa)-- O Banco do Japão, ou BOJ, não deve ajustar mais a política de controlo da yield e provavelmente vai manter a taxa de juro de curto prazo nos -0,1%, diz Marcel Thieliant, responsável pela região Ásia-Pacífico da Capital Economics. Notando o anúncio do BOJ, o responsável diz numa nota de research que ainda é provável que a inflação do Japão abrande nos próximos meses à medida ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.