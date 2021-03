DJ MARKET TALK: BOJ obrigado a manter controlo da curva das yields - BNP

(DJ Bolsa)-- O Banco do Japão, ou BOJ, não tem outra opção que não seja manter o controlo da curva das yields, já que o banco não está sequer perto da meta de uma inflação de 2%, especialmente depois da crise da pandemia, refere o BNP Paribas. Entretanto, as yields das obrigações de longo prazo devem continuar a subir a nível global, graças à perspetiva de crescimento económico nos EUA,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

