(DJ Bolsa)-- O Banco do Japão, ou BOJ, deve manter a política monetária no final da reunião de dois dias, na terça-feira, mas poderá aumentar as previsões da inflação e do PIB para o ano fiscal que decorre até março de 2024, refere a Moody's Analytics na antevisão semanal para a Ásia-Pacífico. O BOJ poderá ajustar as modalidades do controlo da curva da yield, possivelmente ao deixar cair ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.