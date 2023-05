DJ MARKET TALK: BOJ pode manter plano de política durante 2023

(DJ Bolsa)-- O comunicado de política monetária e previsões da inflação mais recentes do Banco do Japão, ou BOJ, são consistentes com a visão da DBS de que o banco central não terá pressa em abandonar o controlo da curva da yield, diz Ma Tieying, economista sénior, numa nota. O BOJ deve manter o atual plano de política monetária durante o resto do ano, mas ainda é possível um ajuste ao controlo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.