DJ MARKET TALK: Bolha do mercado imobiliário do Reino Unido já rebentou

(DJ Bolsa)-- A maioria das leituras para outubro dos preços e atividades do mercado imobiliário do Reino Unido da sondagem da Royal Institution of Chartered Surveyors, divulgada esta quinta-feira, entraram em colapso, disse a Davy Research. As leituras estão próximas dos níveis de meados de 2008, quando o ritmo da inflação dos preços das casas no Reino Unido estava a entrar em território negativo de dois dígitos e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.