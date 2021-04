DJ MARKET TALK: Bônus da periferia da zona do euro devem superar núcleo

(DJ Bolsa)-- Os bônus da periferia da zona do euro devem ter um desempenho melhor do que o dos bônus do núcleo nos próximos dois meses, diz o DZ Bank. O ritmo acelerado de compras de ativos por parte do Banco Central Europeu sob o Programa de Compras Emergenciais Pandémicas, ou PEPP, beneficia os spreads limitados dos yields dos bônus da zona do euro nos próximos dois meses, preveem os analistas do banco alemão. No entanto,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

