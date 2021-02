DJ MARKET TALK: Boom das SPAC é oportunidade para o Deutsche Bank

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank tem sido um player no mercado de empresas cujo propósito específico é financiar aquisições, ou SPAC, há muitos anos e o atual boom deste setor é uma grande oportunidade para o banco alemão, diz o Barclays. As SPAC são firmas que angariam dinheiro para comprar empresas privadas e depois colocam-nas em bolsa. Com a rentabilidade reduzida, qualquer adicional para os lucros pode ter um impacto ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone