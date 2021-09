DJ MARKET TALK: Boom do consumo na Zona Euro enfrenta desafios

(DJ Bolsa)-- O consumo privado deve continuar a ser o principal motor de crescimento da Zona Euro dada a forte recuperação do emprego e dos salários, bem como com as poupanças acumuladas pelas famílias durante a pandemia, diz Angel Talavera, responsável da Oxford Economics para a Europa. Contudo, novas restrições e a deterioração da confiança decorrente do agravamento da situação sanitária pode ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone