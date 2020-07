DJ MARKET TALK: BP compra tempo com alienações mas dividendo continua em risco

(DJ Bolsa)-- As vendas da BP podem estar a comprar algum tempo à empresa até que os preços do petróleo recuperem e os cash flows cubram novamente os dividendos, disse Russ Mold, gestor de investimentos da AJ Bell. No entanto, o risco de um corte do dividendo continua a ser real para os acionistas, já que a gigante britânica de energia pode optar por usar os recursos para pagar dívidas ou financiar o programa de reestruturação, disse Mold. A ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

