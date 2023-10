DJ MARKET TALK: BP deve afastar-se dos projetos eólicos em Nova Iorque

(DJ Bolsa)-- A BP deve abandonar dois novos projetos eólicos em Nova Iorque depois de o regulador do estado ter negado o pedido para aumentar os preços da energia eólica offshore, o que pode deixar a empresa exposta a questões sobre a sua disciplina de capital no caso de imparidades, escrevem os analistas da Berenberg numa nota. "Se existirem amortizações significativas na BP (…) vão aparecer questões mais abrangentes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.