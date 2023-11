DJ MARKET TALK: BP deve confirmar Auchincloss como CEO

(DJ Bolsa)-- Parece muito provável que a BP nomeie Murray Auchincloss como CEO permanente e sinalize estabilidade, diz Biraj Borkhataria, analista do RBC Capital Markets, numa nota. Auchincloss tem ocupado o cargo de forma interina. "O conselho de administração parece estar a considerar candidatos externos, mas isto pode trazer mais incerteza à estratégia geral, ao mesmo tempo que gera dúvidas sobre a competência do conselho"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.