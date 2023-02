DJ MARKET TALK: BP, ENI, Repsol devem ser os mais rápidos a reduzir emissões

(DJ Bolsa)-- A BP, a ENI e a Repsol deve reduzir as emissões mais rapidamente do que outros produtores de petróleo e gás na Europa até 2025 e 2026, de acordo com um estudo da Goldman Sachs. O banco dos EUA diz que as três cotadas, que têm classificação de comprar, têm a maior redução esperada na intensidade de emissões -- ou emissões como proporção da energia total produzida -- de todas as ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.