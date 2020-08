DJ MARKET TALK: BP planeia reduzir produção de petróleo & gás

(DJ Bolsa)-- A BP PLC está a planear gastar cerca de $5 mil milhões -- ou cerca de metade do seu orçamento para investimentos -- em energia de baixas emissões de carbono até 2030, diz a empresa, permitindo que a produção de petróleo & gás seja reduzida em 40%. A empresa gasta atualmente cerca de $500 milhões por ano em energia de baixo carbono. "No final da década estaremos a aplicar 50% do nosso investimento em petró... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone