DJ MARKET TALK: BP, Shell devem manter níveis de retornos atuais aos acionistas

(DJ Bolsa)-- Apesar da deterioração das condições macro, o setor integrado de petróleo & gás deve comprometer-se com o nível atual de retornos aos acionistas, referem Giacomo Romeo e Alexatrini Tsiknia, analistas do Jefferies, numa nota de research. Os lucros do setor desceram face ao pico do segundo/terceiro trimestre de 2022 -- o nível mais elevado em mais de uma década -- e o segundo trimestre deste ano será... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.