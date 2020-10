DJ MARKET TALK: BP tem de provar que transição energética será lucrativa

(DJ Bolsa)-- A estratégia da BP PLC de se afastar do petróleo como principal fonte pode funcionar, mas demorará tempo até ser rentável, diz o Berenberg. O banco diz que as questões que não serão respondidas de imediato remetem para a rentabilidade dos novos negócios e se esses lucros serão suficientes para os investidores os terem em conta na avaliação das ações. "Tendo em conta o atual ambiente,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone