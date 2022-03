DJ MARKET TALK: BP terá dificuldades para receber fair value na Rosneft

(DJ Bolsa)-- A BP disse no domingo que vai sair da estrutura acionista da russa Rosneft, onde detém uma posição de 19,75%. Mas a monetização desta participação vai ser extremamente difícil, diz o RBC Capital Markets. Contudo, a saída da Rosneft vai acabar com um dos receios para o caso de investimento a longo prazo na empresa britânica, diz o banco. "Destacámos por várias vezes que a participaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

