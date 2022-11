DJ MARKET TALK: Brent aproxima-se dos $80 com fragilidade macro a pesar no sentimento

(DJ Bolsa)-- O Brent aproxima-se dos $80 por barril com a baixa procura da China e os fracos sinais macroeconómicos a pesarem sobre os preços. O Brent cai 3% para $81,21 por barril, o preço mais baixo desde 10 de janeiro. "No curto prazo, será possível ver os preços do petróleo abaixo dos $80 por barril, mas apenas durante um curto período de tempo", diz Helge Andre Martinsen, analista sénior de energia do DNB ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.