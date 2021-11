DJ MARKET TALK: Brent enfrenta risco ascendente em 2022 com libertação de reservas

(DJ Bolsa)-- Os preços do Brent podem enfrentar um risco ascendente em 2022, se os EUA e a China libertarem as suas reservas estratégicas de petróleo, diz o Goldman Sachs. Essa libertação apenas daria, na melhor das hipóteses, uma solução de curto prazo para um deficit estrutural do mercado de petróleo, diz. Uma potencial libertação pode manter os preços do petróleo pressionados e reduzir a atividade ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

