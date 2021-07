DJ MARKET TALK: Brent pode chegar aos $78, mas acordo da OPEP adia ritmo

(DJ Bolsa)--O Brent deve atingir os $78/barril dentro de três meses, apesar de o acordo da OPEP+ durante o fim de semana para aumentar a produção, diz o ANZ. Ainda que os investidores estejam a vender as suas posições com as expectativas de mais oferta nos próximos meses, um mercado restrito deve ainda assim limitar as quedas, diz o banco: "Os dados de elevada frequência estão a mostrar dados encorajadores para o petró... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone