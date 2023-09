DJ MARKET TALK: Brent sobe brevemente acima de $95 com comentários sauditas

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo sobem brevemente acima dos $95 por barril depois dos comentários sobre a procura do ministro da Energia da Arábia Saudita. O Brent chegou a subir até $95,14 por barril durante a sessão asiática, mas reduziu os ganhos e recentemente subia 0,6% para $94,97. O benchmark internacional para o petróleo não subia acima de $95 por barril desde novembro de 2022. Entretanto, o WTI ganha 0,7% para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.