DJ MARKET TALK: Brent supera $60 pela primeira vez num ano

(DJ Bolsa)-- O Brent sobe 1,4% para $60,17 por barril -- a primeira vez que supera os $60 desde que o início da pandemia que começou a arrasar a procura global -- e os futuros do WTI ganham 1,3% para $57,59. A recuperação do petróleo tem sido suportada pela disciplina da oferta da OPEP+, a queda das reservas de petróleo no mundo desenvolvido e o sentimento positivo no mercado de ações, refere Helge Andre Martinsen, da DNB ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

