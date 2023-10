DJ MARKET TALK: Brent tem margem para cair ainda mais

(DJ Bolsa)-- O Brent pode prolongar as quedas, com base em gráficos técnicos, afirma Quek Ser Leang, estratega de mercados do UOB. A liquidação do Brent ficou abaixo da média móvel exponencial de 55 dias e do "nível de cruzamento" das médias móveis exponenciais de 21 e 55 semanas na quinta-feira, disse o estratega numa nota de research. Embora a queda vertiginosa do Brent pareça exagerada, a queda nã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.