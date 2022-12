DJ MARKET TALK: Brexit custou ao GBP40 mil milhões ao Reino Unido

(DJ Bolsa)--A saída do Reino Unido da UE custou ao país GBP40 mil milhões ($48 mil milhões) em receita tributária perdida por ano e afetou o seu crescimento económico, de acordo com um estudo do think tank Centre for European Reform. O Brexit reduziu o PIB do Reino Unido em 5,5% entre a saída do bloco e junho deste ano, mostram as estimativas do organismo. Entretanto, se o Reino Unido tivesse permanecido na UE, as receitas fiscais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.