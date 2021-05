DJ MARKET TALK: Brexit deve adiar recuperação do Reino Unido

(DJ Bolsa)-- O impacto do Brexit no comércio do Reino Unido pode adiar a recuperação económica da situação do coronavírus, diz a Pantheon Macroeconomics. Uma primeira impressão sobre os dados que mostrou que o deficit comercial do Reino Unido reduziu no primeiro trimestre sugere que "a bala do Brexit" foi desviada", diz Samuel Tombs, economista da Pantheon. No entanto, os danos do Brexit são visíveis ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone