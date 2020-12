DJ MARKET TALK: Brexit sem acordo não significa que nunca haverá entendimento

(DJ Bolsa)-- Um Brexit sem acordo deve pressionar a economia do Reino Unido no primeiro semestre de 2021, mas um cenário sem acordo não significa que será assim para sempre, diz o analista sénior do Danske Bank Mikael Olai Milhoj. O Danske espera que a UE e o Reino Unido retomem as negociações dentro de um ano se não houver acordo, diz. Num comunicado conjunto no sábado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone