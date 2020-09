DJ MARKET TALK: Brexit sem acordo terá impacto limitado nas ações do R Unido

(DJ Bolsa)-- Um Brexit sem acordo terá um impacto limitado nas ações do Reino Unido, uma vez que uma libra mais fraca vai impulsionar as empresas multinacionais, diz o UBS Global Wealth Management. Se o Reino Unido e a União Europeia não conseguirem alcançar um acordo comercial, o efeito no índice MSCI do Reino Unido -- que mede o desempenho das grandes e médias empresas do Reino Unido -- ficaria "estável ou ligeiramente ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

