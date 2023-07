DJ MARKET TALK: Bunds a 10 anos são opção de compra com yields acima de 2,65%

(DJ Bolsa)-- Os Treasurys e as Bunds a 10 anos são uma opção de compra com yields acima de 4% e de 2,65%, respetivamente, diz Mohit Kumar, economista-chefe financeiro para a Europa do Jefferies, numa nota. "Esperamos que as yields dos Treasurys a 10 anos caiam abaixo do nível de 3,75% e as Bunds a 10 anos abaixo de 2,50% ao longo das próximas semanas, com alvos de final de ano de 3,25% e 2,10%, respetivamente", diz. O Jefferies ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.