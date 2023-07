DJ MARKET TALK: Bunds alemãs devem continuar a lateralizar

(DJ Bolsa)-- A segunda metade do ano tem tido arranques bearish, mas as Bunds alemãs devem ainda lateralizar, referem os estrategas de taxas do Citi numa nota. Os estrategas veem riscos bullish mais tarde, mas a quebra da última quinta-feira é um receio de curto prazo, afirmam. No que respeita aos spreads das yields Treasurys-Bunds, consideram-nos demasiado restritos. O spread das yields Treasurys-Bunds está a cerca de 142 pontos base. As yields ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.