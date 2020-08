DJ MARKET TALK: Bunds de novembro 2027 parece baratas e atrativas

(DJ Bolsa)-- A Bund 0% novembro de 2027, que será reaberta esta terça-feira, tem sido persistentemente barata desde o seu lançamento, mas enriqueceu na curva cerca de meio ponto base na semana passada, diz a Mizuho. A próxima incrementação de EUR4 mil milhões na obrigação "deve ser atrativa" para quem procura um valor relativamente pequeno face às obrigações circundantes, dizem os estrategas de taxas da Mizuho. Alé... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone