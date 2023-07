DJ MARKET TALK: Bunds devem negociar em intervalo estreito antes de Fed, BCE

(DJ Bolsa)-- As Bunds devem negociar em intervalos estreitos antes das reuniões da Reserva Federal dos EUA e do Banco Central Europeu esta semana, diz Michael Leister, responsável por estratégia de taxas de juro do Commerzbank Research, numa nota. "Visto que os mercados não se devem comprometer antes da reunião de hoje [esta quarta-feira] da Fed e da reunião de amanhã [quinta-feira] do BCE, as Bunds devem ficar nos intervalos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.