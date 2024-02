DJ MARKET TALK: Bunds parecem fortemente correlacionadas com Treasurys

(DJ Bolsa)-- Nas últimas duas semanas, as Bunds foram direcionadas principalmente pelos Treasurys, com poucos dados para digerir na Europa e com os responsáveis do Banco Central Europeu menos em foco, referem os estrategas de taxas do Morgan Stanley Research numa nota. "Há uma forte correlação entre as Bunds e os Treasurys", referem. Apesar de a correlação entre as Bunds e os Treasurys a 10 anos ser elevada relativamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.