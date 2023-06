DJ MARKET TALK: Bunds podem consolidar após subida recente

(DJ Bolsa)-- Após a recente subida, há margem para alguma consolidação no início de junho, que é uma altura tipicamente bearish para os mercados de obrigações da Zona Euro, dizem estrategas de taxas do Morgan Stanley numa nota. "Contudo, o posicionamento curto nos futuros da Alemanha deve limitar a queda das yields a 10 anos", acrescentam. Recomendam que os investidores esperem por um regresso das yields das Bunds ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.