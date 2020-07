DJ MARKET TALK: Bunds podem subir no curto prazo -Citi

(DJ Bolsa)-- O apetite reduzido pelo risco na liquidez habitualmente mais baixa de verão pode colocar as Bunds a subir mais no curto prazo, mas isto pode acabar por ser uma oportunidade de venda no final de agosto, dizem os estrategas de taxas do Citi. Os estrategas do Citi acrescentam que as Bunds têm tendência a negociar acima do fair value em agosto. Os estrategas do Citi dizem que mantêm o alvo do final do ano de -0,3% para as yields das Bunds a 10 anos. As yields ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

