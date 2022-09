DJ MARKET TALK: Bunds suportadas apesar de possível subida de 75pb do BCE

(DJ Bolsa)-- As Bunds devem continuar suportadas apesar da possível subida de 75 pontos base das taxas de juro do Banco Central Europeu esta semana, diz Rainer Guntermann, estratega de taxas do Commerzbank, numa nota. O plano de EUR65 mil milhões do governo alemão para ajudar os consumidores a lidar com o aumento dos preços é composto sobretudo pela redistribuição de receitas impulsionadas pela inflação e medidas para ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

