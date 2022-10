DJ MARKET TALK: Cada vez mais investidores esperam que taxas desçam - sondagem

(DJ Bolsa)-- A percentagem de investidores que esperam que as taxas de juro de curto prazo caiam nos próximos 12 meses subiu acentuadamente em outubro, aumentando para 28% face a 14% no mês passado, refere uma sondagem a gestores de fundos globais do Bank of America. A percentagem de investidores que espera mais subidas das taxas de juro continua a cair, descendo para 59% em outubro face a 78% em setembro, e está agora bastante distante do pico de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.