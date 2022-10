DJ MARKET TALK: Cadeias de fornecimento, preço da energia chave para indústria alemã

(DJ Bolsa)-- A queda das encomendas industriais da Alemanha foi atribuída a uma descida significativa das encomendas de elevada dimensão e, se esse componente for excluído, as novas encomendas aumentaram em cadeia, diz Ralph Solveen, economista sénior do Commerzbank, numa nota. "Isto significa que a ligeira tendência ascendente observada desde a primavera aumentou para este indicador subjacente", diz. Contudo, olhando para os setores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.