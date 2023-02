DJ MARKET TALK: Caixabank supera previsões de margem financeira no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- O Caixabank superou as previsões de receita líquida com juros nos resultados do quarto trimestre, e a orientação para a margem financeira de 2023 é maior do que as expectativas de consenso, disseram analistas do Citi. A receita do banco espanhol ficou 6% acima do consenso, impulsionada pela margem financeira de EUR2,07 mil milhões, 10% acima das previsões, disseram os analistas. A orientação para a margem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.