DJ MARKET TALK: Cancelamentos do Boeing 737 MAX pela Avolon sobem para 102

(DJ Bolsa)-- A Avolon disse que cancelou mais 27 encomendas de Boeing 737 MAX além dos 75 cancelamentos que já tinha feito este ano. As empresas de leasing de aviões cancelaram centenas de encomendas do MAX e adiaram entregas este ano. O trading update da Avolon também indica que algumas companhias aéreas que deveriam ter pago valores em atraso estão agora em incumprimento ou pediram novos adiamentos. (doug.cameron@wsj.com; @dougcameron)

