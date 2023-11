DJ MARKET TALK: Capacidade da Vodafone de manter dividend payout é incerta

(DJ Bolsa)-- A Vodafone terá de cortar o dividendo em 25% ao longo dos dois próximos anos para impulsionar a confiança do mercado, diz o analista da AlphaValue Jean-Michel Salvador, numa nota. Salvador calcula um free cash flow de menos de EUR3 mil milhões depois de retirar o negócio do Reino Unido -- que será fundido com a Three, deixando a Vodafone com uma participação de 51% na empresa combinada -- e o negócio espanhol,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.