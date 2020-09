DJ MARKET TALK: Capital da fusão CaixaBank-Bankia escrutinado por investidores

(DJ Bolsa)-- O CaixaBank e o Bankia têm como alvo um rácio core tier de 11% a 11,5% assim que a fusão estiver completa e isso deve ser um foco importante para os investidores, diz o UBS. Sob os termos que os bancos anunciaram na semana passada, o acordo "deixa o capital a níveis menos confortáveis, que esperamos que seja escrutinado pelos investidores e representa uma desvantagem estrutural em relação ao Intesa Sanpaolo (..... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone