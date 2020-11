DJ MARKET TALK: Capital do BBVA deixou de ser motivo de receio

(DJ Bolsa)-- O capital do BBVA deixou de ser uma preocupação para os investidores depois de o banco espanhol ter chegado a acordo para vender a maior parte dos ativos nos EUA, disse a Jefferies. O negócio de $11,6 mil milhões vai aumentar o rácio CET1 em cerca de 300 pontos base para 14,5%, bem acima dos requisitos regulamentares. A venda "resolve quaisquer pontos de interrogação de capital para o BBVA", disse a Jefferies.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

