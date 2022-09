DJ MARKET TALK: Capital Markets Day da Airbus com foco nos objetivos de produção

(DJ Bolsa)-- As perspetivas da Airbus para as entregas estarão sob escrutínio no Capital Markets Day da fabricante europeia de aviões no final desta semana, disseram os analistas do Deutsche Bank Christophe Menard e Sriram Krishnan. O objetivo da Airbus de aumentar a taxa de produção está a ser cada vez mais desafiado por restrições na cadeia de distribuição, e é necessária mais clareza, disseram os analistas.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

