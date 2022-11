DJ MARKET TALK: Carrefour apresenta plano para crescimento dos lucros

(DJ Bolsa)-- A Carrefour parece agora estar a antecipar um crescimento estável dos lucros ao longo do próximo ano, dizem analistas do Citi numa nota depois de a empresa ter apresentado o novo plano estratégico para 2026. A Carrefour prevê cerca de EUR1,7 mil milhões em free cash flow até ao final do período, bem como um capex mais elevado no âmbito de uma aceleração das poupanças eficientes. Isto parece marcar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.